Pixel Paint icon pack è un’applicazione che consente di personalizzare lo smartphone con un pacchetto di icone ispirato ai dispositivi Google Pixel e caratterizzato da un originale effetto pittura a olio su tela.

L’icon pack mette a disposizione oltre 4.800 icone con risoluzione 300×300 pixel realizzate con un triplo processo di renderizzazione e un nuovo sistema di saturazione e rifinite con un particolare processo di pulizia e nitidezza.

L’applicazione offre i temi chiaro e scuro e include le icone per il calendario dinamico, per app stock e per il calendario di Google, oltre a una collezione di 40 sfondi disponibili sul cloud che si fondono perfettamente con lo stile del pacchetto di icone.

Le icone sono navigabili scorrendo l’intero elenco oppure consultando l’elenco del mese corrente e sono ricercabili tramite ricerca testuale, inoltre è possibile visualizzarne l’anteprima e richiedere le icone mancanti.

Il pacchetto di icone è applicabile direttamente dall’app per i seguenti launcher custom: ABC, Action, ADW, Apex, Atom, Aviate, GO, Holo, HoloHD, iTop, KK, Lucid, M, Mini, MN, New, Next, Nougat, Nova, S, Smart, Solo, V, ZenUI e Zero, inoltre può essere applicato tramite le impostazioni del launcher in uso per Arrow, ASAP, Evie, Cobo, Line, Mesh, N, Peek, Z Launcher, Xperia Home e CyanogenMod Theme Engine.

Pixel Paint icon pack è disponibile per Android al prezzo di lancio di € 1,19 con acquisti in-app opzionali per eventuali donazioni allo sviluppatore e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’icon pack nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.0.3 o versioni successive.

