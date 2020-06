Una delle numerose possibilità di personalizzare il vostro smartphone offerte dal sistema operativo Android consiste nell’applicare uno sfondo o wallpaper che prima o poi finirà per stufarvi.

Nel Google Play Store sono presenti una marea di applicazioni che mettono a disposizione raccolte più o meno ampie di immagini e foto che possono essere utilizzate come wallpaper.

Una di queste è Pics, un’applicazione offre e una raccolta di immagini e foto realizzate dallo sviluppatore, scaricabili a piena risoluzione e utilizzabili per scopi commerciali, oltre che come sfondo per lo smartphone.

Tutte le immagini sono classificate nelle categorie natura, architettura, animali, astratto e altro e sono accessibili toccando le rispettive tessere presenti nella schermata principale dell’app.

Pics offre sfondi esclusivi di ottima qualità

Pics è la versione premium dell’app gratuita Tapete del medesimo sviluppatore e include un numero non eccessivo di contenuti selezionati di ottima qualità. Potete vedere alcuni esempi nella galleria sottostante.

Pics è disponibile per Android al prezzo di € 2,09 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

