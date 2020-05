Wavelet è un’applicazione che mette a disposizione oltre 2300 ottimizzazioni precalcolate per i vari modelli di cuffie e molte opzioni per personalizzare l’audio in riproduzione.

Con la feature AutoEq tutti i modelli sono stati misurati e compensati rispetto all’obiettivo Harman per offrire la migliore qualità del suono che è possibile ottenere dalle cuffie, mentre l’equalizzatore grafico a 9 bande permette di personalizzare l’audio con vari preset e regolazioni manuali.

Bass booster, Riverbero e Virtualizzatore permettono di personalizzare ulteriormente il suono aggiungendo effetti alla musica in riproduzione, mentre le funzionalità Bass Tuner e Limiter offrono rispettivamente la possibilità di rimuovere le risonanze dalle basse frequenze e i picchi di volume indesiderati, infine Channel Balance consente di regolare l’equilibrio tra i canali sinistro e destro.

Lo strumento permette di ottimizzare qualsiasi configurazione audio sui dispositivi mobili, tuttavia le funzionalità offerte da Wavelet dipendono dalle librerie di sistema presenti sul dispositivo, pertanto potrebbero non essere disponibili tutte le funzionalità per alcuni di essi.

Wavelet è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali per sbloccare le funzionalità Bass booster, Riverbero, Virtualizzatore e Bass tuner al prezzo di € 4,99. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.