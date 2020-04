Il tema è un elemento cardine della personalizzazione in ambito Android e molti OEM includono un’interfaccia personalizzata sui loro smartphone.

Huawei, come altri produttori, offre anche la possibilità di personalizzare la sua skin EMUI tramite l’app Temi che mette a disposizione una vasta selezione di temi preimpostati tra cui scegliere.

Peafowl Theme Maker è un’applicazione che permette agli utenti di creare un proprio tema personalizzato per tutti gli smartphone HONOR e Huawei con EMUI 5, EMUI 8, EMUI 9 ed EMUI 10.

L’app per creare temi personalizzati per la EMUI offre una vasta gamma di icon pack con icone sia adattive che senza forma predominante, preset aggiornati regolarmente, temi chiari e scuri ,sfondi, caratteri, mod e colori di accento con cui è possibile creare temi per il pannello delle notifiche e molte app di sistema.

Peafowl Theme Maker è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da un acquisto in-app opzionale di € 5,49 necessario per passare alla versione Pro che sbloccare tutti i contenuti e rimuove la pubblicità.

L’applicazione chiede le autorizzazioni per l’accesso a fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è necessario Android 7.0 o versioni successive.