Oxygen Dark icon pack è un’applicazione che consente di personalizzare i dispositivi mobili con un pacchetto di icone ispirate all’interfaccia utente di OnePlus e caratterizzate da elementi bianchi su sfondo nero.

L’icon pack mette a disposizione oltre 1.500 icone con risoluzione 2K SuperHD+ (350×350 pixel) realizzate con un triplo processo di renderizzazione e un nuovo sistema di saturazione e rifinite con un particolare processo di pulizia e nitidezza.

L’app include le icone per il calendario dinamico e una raccolta di 80 sfondi disponibili sul cloud, inoltre mette a disposizione anche il tema scuro.

Le icone sono navigabili scorrendo l’intero elenco e sono ricercabili tramite ricerca testuale, inoltre è possibile visualizzarne l’anteprima e richiedere le icone mancanti tramite l’apposito strumento integrato nell’app.

Il pacchetto di icone è applicabile direttamente dall’app per i seguenti launcher custom: ABC, Action, ADW, Apex, Atom, Aviate, GO, Holo, HoloHD, iTop, KK, Lucid, M, Mini, MN, New, Next, Nougat, Nova, S, Smart, Solo, V, ZenUI e Zero, inoltre può essere applicato tramite le impostazioni del launcher in uso per Arrow, ASAP, Evie, Cobo, Line, Mesh, N, Peek e Z Launcher, Xperia Home e CyanogenMod Theme Engine.

Oxygen Dark icon pack è disponibile per Android al prezzo di € 1,99 con acquisti in-app opzionali per la richiesta di icone premium e per eventuali donazioni allo sviluppatore e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’icon pack nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.0.3 o versioni successive.