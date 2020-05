OS13 Camera è un’applicazione che mette a disposizione una fotocamera ispirata quella di iPhone 11 e permette di effettuare ottimi scatti e di sfruttare interessanti funzionalità avanzate.

L’app fotocamera include adesivi live AR, sticker ed emoji e supporta la funzionalità make up con regolazione della tonalità della pelle, ingrandimento degli occhi e lifting.

OS13 Camera mette a disposizione oltre 100 fantastici filtri, supporta il 4K, la modalità HDR e include il flash con schermo bianco per i selfie, mentre la modalità professionale consente la regolazione di ISO, bilanciamento del bianco, modalità scena e compensazione dell’esposizione.

OS13 Camera si ispira alla fotocamera di iPhone 11

L’applicazione permette di utilizzare il tasto del volume per scattare selfie e di scattare foto in sequenza con una pressione prolungata, inoltre l’app permette di acquisire foto in modalità silenziosa, programmare il timer per l’autoscatto, attivare la griglia, scattare foto con sfocatura e altro.

OS13 Camera offre il supporto per la funzione vignetta e mette a disposizione un potente editor con numerosi filtri che consente di ritagliare, ruotare, ridimensionare le foto, aggiungere doodle, testo o tag e regolare contrasto, saturazione, luminosità, con la possibilità di scegliere il formato e la qualità di salvataggio delle foto.

OS13 Camera è disponibile per Android come prova gratuita per tre giorni, dopodiché costerà € 32,99 l’anno con facoltà di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.3 o versioni successive.