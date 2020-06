NotificationHistory è un’applicazione che gestisce le notifiche in modo organizzato mantenendo ordinata la barra delle notifiche.

Lo strumento offre la possibilità di classificare le notifiche e raggrupparle in gruppi personalizzati, leggere i messaggi provenienti dalle app senza aprirle, eliminare i messaggi con un tocco, effettuare ricerche nello storico delle notifiche, bloccare le notifiche di app specifiche.

NotificationHistory organizza le notifiche in modo ordinato

La schermata principale dell’applicazione include la tab dedicata alle notifiche non lette e una seconda per la cronologia delle notifiche salvate, seguite dalle tab riservate ai gruppi eventualmente creati, mentre le notifiche non lette trovano spazio nella sezione centrale. In basso è presente la barra per passare dalla schermata delle notifiche a quella delle impostazioni.

Nelle impostazioni è possibile configurare la lista delle app per le quali salvare le notifiche e quelle da bloccare tramite i rispettivi interruttori e creare i gruppi personalizzati per raggruppare le notifiche.

NotificationHistory è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

