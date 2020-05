Notification Light è un’applicazione che aggiunge un’effetto luminoso personalizzabile per le notifiche sullo smartphone OnePlus 8.

Lo strumento offre la possibilità di scegliere fra diversi stili di effetti luminosi e di visualizzarli attorno al foro della fotocamera selfie, lungo i bordi dello schermo e anche per simulare un classico LED di notifica nella barra di stato dei dispositivi OnePlus 8.

L’applicazione consente di impostare dei colori personalizzati per applicazioni e contatti e di salvaguardare il consumo della batteria attivando l’app solo in specifici intervalli di tempo e disattivandola durante le ore notturne.

Lo strumento è stato progettato per ridurre al minimo l’impatto sul consumo della batteria che mediamente si attesta sul 7,5% all’ora, ma scende al 5,5% se utilizzata in modalità intervallo, al 3,5% in modalità ECO fino ad arrivare al 2,5% con entrambe le opzioni di risparmio energetico attive.

Lo sviluppatore fa notare che l’app non è stata testata su OnePlus 7 e OnePlus 6 e che OnePlus potrebbe bloccare questa app con gli aggiornamenti futuri, inoltre consiglia di non mantenere la luce di notifica attiva per troppo tempo per evitare di danneggiare il display.

Notification Light è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.