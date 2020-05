MyGEA è un’applicazione che guida i propri utenti nel mondo dei servizi ambientali di Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA.

L’app permette ai residenti friulani di Cordenòns di ottenere tutte le informazioni utili per una corretta gestione dei rifiuti e di consultare il calendario dei servizi porta a porta con le date delle prossime raccolte, con la possibilità di impostare il promemoria personale.

La schermata principale mostra la data della prossima raccolta, mentre accedendo al menu è possibile consultare il calendario delle raccolte per i vari tipi di rifiuti, visualizzare sulla mappa di Google i punti di raccolta di farmaci, olio alimentare, abiti usati e pile, localizzare i centri di raccolta e consultare il glossario per sapere sempre come conferire i vari tipi di rifiuti.

Le mappe interattive offrono la possibilità di visualizzare e usufruire al meglio dei diversi servizi disponibili sul territorio, inoltre è possibile trovare facilmente riferimenti, indirizzi e contatti per segnalare problemi o chiedere informazioni.

MyGEA è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.