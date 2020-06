my Iliad Area Personale è un’applicazione non ufficiale che permette di gestire in autonomia la propria utenza Iliad dallo smartphone, dall’attivazione della SIM alla gestione dell’offerta e delle opzioni.

L’app consente di accedere alla propria area personale inserendo ID utente e password e offre un accesso immediato tramite connessione mobile Iliad.

Lo strumento include tutte le sezioni presenti nel sito web ufficiale che consentono di attivare e gestire la propria SIM Iliad, effettuare ricariche, consultare il dettagli contrattuali e i consumi, gestire i dati personali, le opzioni e i servizi, recuperare le credenziali, trovare gli Store o Corner Iliad, ottenere assistenza e visualizzare tutte le offerte e le promozioni dell’operatore.

Purtroppo si segnala l’assenza di un widget che avrebbe reso lo strumento più utile rispetto a utilizzare il sito web ufficiale del quarto operatore attivo nel territorio italiano.

my Iliad Area Personale è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Con l’occasione invitiamo i lettori a prestare attenzione a questo concorso a nome di Iliad, è una truffa.

