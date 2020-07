Magic: The Gathering Companion l’applicazione ufficiale del gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast che offre la possibilità di ospitare o partecipare agli eventi di Magic: the Gathering e gestire eventi agonistici dallo smartphone.

L’app permette di organizzare e tenere traccia dei punteggi nei tornei con fino a 16 giocatori collegandone gli account Wizards, con la facoltà di salvare gruppi di amici per iniziare eventi al volo senza la necessità di inserire i nomi manualmente.

Magic: The Gathering Companion semplifica la gestione dei tornei

Lo strumento semplifica la gestione dei tornei dall’abbinamento delle partite al conteggio delle vite e supporta più opzioni per gli eventi, con incontri al meglio di 1 o 3 partite, Draft o Constructed, alla svizzera o a eliminazione diretta e timer per turni.

L’applicazione non consente di giocare, né di raccogliere carte o gestire un inventario di mazzi, ma serve esclusivamente come strumento di supporto nei tornei di Magic per creare eventi, salvarli e recuperarli in un secondo momento.

Magic: The Gathering Companion è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

A seguire trovate il badge raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

