LitePass è un’applicazione che offre la possibilità di trovare e ottenere in modo semplice e rapido le versioni “Lite” delle varie app attraverso un elenco in costante aggiornamento.

Le app in versione Lite sono generalmente più leggere, basti pensare a Facebook Lite o alle versioni Go di alcune app di Google, quindi sono consigliate soprattutto per i dispositivi mobili di fascia bassa.

LitePass trova le app in versione “Lite” e “Go”

L’interfaccia di LitePass è semplificata al massimo e propone un elenco delle app installate sul vostro smartphone, o che avete installato in precedenza, per le quali è disponibile una versione “Lite” o “Go” che si possono ottenere semplicemente toccando le app nella lista che rimandano alle relative pagine nel Play Store dove è possibile installarle.

LitePass propone solo le applicazioni disponibili nel Google Play Store, escludendo pertanto le app reperibili tramite fonti esterne allo store di Google, probabilmente per motivi legati alla sicurezza.

LitePass è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né annunci pubblicitari e chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.