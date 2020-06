LinKeep è un’applicazione che permette di conservare, catalogare e condividere in modo facile e veloce tutti i link alle pagine web di vostro interesse, con la possibilità di catalogarli e filtrarli per categoria.

Lo strumento consente di aggiungere un link dall’app o direttamente dal browser o da qualsiasi altra applicazione tramite il pulsante di condivisione e offre la possibilità di interagire con LinKeep tramite una scorciatoia disponibile all’interno del menu contestuale che compare quando viene selezionato del testo.

E’ possibile aprire i link nel browser o nell’app corrispondente, trascinare un link verso destra o sinistra per eliminarlo e spostarlo tramite una pressione prolungata.

L’app LinKeep conserva e archivia tutti i link

L’applicazione effettua automaticamente il backup ogni giorno su Google Drive in modo tale che i dati vengono ripristinati ogni volta che l’app viene installata, tuttavia è anche possibile effettuare un backup dei propri dati in locale per esportarli manualmente in modo rapido e sicuro.

LinKeep passa automaticamente dal tema chiaro a quello scuro e viceversa in base all’orario, altrimenti è possibile cambiare il tema dell’app modificando le impostazioni del tema del dispositivo.

LinKeep è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili con acquisti in-app opzionali a partire da € 2,99 e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il filmato dimostrativo e il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

