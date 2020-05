Krita è un’applicazione open source che mette a disposizione il popolare editor per il disegno artistico già pubblicato per piattaforme desktop.

L’app per Android offre praticamente la stessa interfaccia e le funzionalità delle versioni desktop, eccetto per la barra dei menu che è stata sostituita con un menu overflow più adatto ai display touchscreen.

Lo strumento per i disegno artistico è progettato per essere utilizzato sui tablet e sui Chromebook dove supporta tutti i livelli di sensibilità alla pressione.

Previous Next Fullscreen

L’applicazione offre un’esperienza creativa di alto livello che può essere utilizzata per creare concept art, illustrazioni, fumetti e in genere opere anche di una certa complessità, ed è rivolta agli artisti con un budget limitato o per chiunque desideri evitare software costosi.

Krita è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Se volete provarla su smartphone potete scaricare l’APK dell’app disponibile qui.