Image and Video Date Fixer è un’applicazione che corregge automaticamente le date di modifica di immagini e video quando vengono copiati da uno smartphone all’altro o da una scheda di memoria esterna.

Quando un file viene copiato, data e ora dell’ultima modifica diventano quelli del momento del trasferimento e ciò può causare confusione nella galleria del dispositivo di destinazione.

Lo strumento è in grado di leggere la data di creazione di immagini e video dai relativi metadati e impostarla come data di modifica del file, con la possibilità di specificare a priori il formato.

Nel caso in cui le immagini non contengano metadati EXIF, l’app estrae la data contenuta nel nome del file stesso, se presente, e la imposta come attributo dei dati EXIF, mentre per i video verrà impostata solo la data di modifica del file in base al dat.

La versione gratuita consente di elaborare fino a 20 file per batch, tuttavia è possibile rimuovere questa limitazione acquistando la versione premium direttamente in-app.

Image and Video Date Fixer è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali da € 1,79 per passare alla versione Premium e chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.