Huawei Band Notifications è un’applicazione che vi permette di correggere i problemi di notifica del vostro dispositivo indossabile Huawei.

Lo strumento offre la possibilità di ricevere correttamente le notifiche di WhatsApp, WhatsApp Businnes, Telegram, Gmail, Textra, Facebook, Instagram, Messenger e Signal, con le emoji in formato testuale, sui seguenti smartwatch e smartband del produttore cinese: Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro, Honor Band 3, Honor Band 4, Honor Band 5, Huawei Watch, Huawei Watch GT, Huawei Watch GT2 e Huawei Watch GT2e.

Per utilizzare l’app è sufficiente selezionare il proprio dispositivo indossabile Huawei, aprire la relativa applicazione, andare nelle impostazioni del bracciale, selezionare la voce “notifiche” e abilitare quelle di Huawei Band Notifications.

Successivamente è possibile selezionare le app per le quali si desidera ricevere le notifiche spuntandole dall’elenco delle applicazioni installate e concedere a Huawei Band Notifications l’autorizzazione necessaria per accedere alle notifiche.

L’applicazione non è in nessun modo collegata al marchio Huawei né al marchio WhatsApp e richiede l’utilizzo dell’app Huawei Health che potete trovare nel Google Play Store qui.

Huawei Band Notifications è disponibile per Android al prezzo di € 1,29 senza acquisti in-app, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.