HEY è un’applicazione che permette di utilizzare le email in modo ordinato e produttivo con dei flussi di lavoro integrati, una pratica organizzazione della posta e utili funzionalità smart.

Ad esempio, la prima volta che qualcuno vi invia un’e-mail, potete decidere se riceverne ancora da quel mittente, inoltre l’app filtra le email in arrivo da persone o servizi importanti e blocca sempre le email che tracciano l’utente.

L’app HEY migliora la gestione delle email

Lo strumento offre la possibilità di aggiungere note e file personali a qualsiasi discussione tramite email e continuarla altrove e di inviare ricevute, conferme ed email di transazioni a una sezione apposita per reperirle facilmente al momento del bisogno.

Previous Next Fullscreen

E’ presente anche l’opzione “Rispondi più tardi” per spostare un’email in una pila dedicata nella parte inferiore dello schermo in modo da non perderla di vista o dimenticarla, inoltre è possibile ordinare le email a cui dovete fare riferimento in seguito come informazioni di viaggio, collegamenti utili, numeri di telefono, per un facile accesso ogni volta che ne avete bisogno.

HEY è disponibile per Android come beta gratuita della durata di 14 giorni accessibile tramite invito che può essere richiesto qui. L’app è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è necessario Android 7.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Offerte per app e giochi Android