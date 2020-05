Health Sync è un’applicazione che permette di sincronizzare i propri dati di fitness tra Google Fit e Samsung Health o con Fitbit, Garmin, InBody, Oura Ring, Polar, Suunto o Withings (Health Mate).

Lo strumento funziona automaticamente e sincronizza i dati in background da varie app di origine per diversi tipi di dati con la possibilità di scegliere la direzione di sincronizzazione e avvalersi di varie opzioni.

Ad esempio, è possibile sincronizzare le attività da Garmin a Samsung Health e sincronizzare i dati da Fitbit a Samsung Health e Google Fit.

Previous Next Fullscreen

Assieme ai dati sulla frequenza cardiaca vengono sincronizzati anche i dati relativi alla pressione sanguigna, alla glicemia e alla saturazione di ossigeno, oltre ai dati nutrizionali, inclusa l’assunzione di acqua, tuttavia, i dati che è possibile sincronizzare dipendono dall’app di origine e dalle app di destinazione.

Health Sync è disponibile per Android come prova gratuita della durata di una settimana, dopodiché sarà necessario effettuare un acquisto in-app una tantum di € 3,09 per continuare a utilizzare l’app e beneficiare di un accesso premium a tutte le funzionalità.

A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.