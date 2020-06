GCamator è un’applicazione che offre la possibilità di installare la versione di Google Fotocamera più adatta per il vostro smartphone attingendo a un database remoto per quasi 300 dispositivi.

GCamator installa la versione più adatta di Google Fotocamera

Lo strumento rileva automaticamente lo stato di Camera2Api fornendo informazioni a riguardo e la versione di Google Fotocamera più compatibile in base ai dati del dispositivo rilevati.

Nel caso in cui l’app non dovesse trovare la versione di Google Fotocamera adatta per il vostro dispositivo potete iscrivervi alle notifiche e i dati dello smartphone verranno inviati allo sviluppatore che provvederà ad aggiungerla in tempi brevissimi e a inviarvi una notifica al riguardo, tuttavia è possibile provare a scaricare manualmente la versione pertinente tramite la terza tab della schermata principale dell’app.

E’ da tenere presente che alcuni dispositivi come Xiaomi Mi 9, Redmi 7, Redmi Note 7 e Samsung Galaxy S10 (con SoC Qualcomm Snapdragon) non richiedono l’accesso come Root in quanto Camera2Api è attiva per impostazione predefinita e l’applicazione lo rileverà.

GCamator è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.

