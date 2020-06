FRITZ!App Smart Home è un’applicazione che permette di controllare da casa o da remoto tutti i dispositivi intelligenti collegati al FRITZ! Box e adattarli alle proprie esigenze.

Lo strumento consente di gestire molte funzioni dei dispositivi domestici intelligenti FRITZ!DECT registrati, come ad esempio accendere l’acquario, riscaldare la macchina per il caffè o scollegare dalla corrente i media player e le TV nelle ore notturne, monitorare i costi dell’elettricità per la ricarica della bici elettrica, oppure accendere l’illuminazione del giardino, regolare la temperatura in soggiorno e l’intensità delle luci domestiche.

L’interfaccia visualizza in modo semplice e chiaro i vari dispositivi della smart home tramite un mosaico le cui tessere aprono i relativi pannelli per monitorare e controllare le varie funzionalità.

Tutte le informazioni e le opzioni di regolazione sono presentate attraverso un design moderno che offre all’utente un accesso più rapido e chiaro a tutte le informazioni e opzioni di controllo, inoltre i dispositivi intelligenti visualizzati nell’app possono essere organizzati in qualsiasi momento mediante trascinamento della selezione.

FRITZ!App Smart Home è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire.