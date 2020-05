Fluent icon pack è un’applicazione che consente di personalizzare i dispositivi mobili con un pacchetto di icone basato sulle linee guida Fluent Design di Microsoft e caratterizzato da una mix di colori vivaci e ombre morbide in stile Windows 10.

L’icon pack mette a disposizione oltre 1.300 icone in qualità HD comprese quelle per il calendario dinamico per aCalendar, Today Calendar, Default System Calendar e Calendario di Google e una selezione di 10 sfondi in Full HD a tema Fluent Design disponibili sul cloud.

Le icone sono navigabili per categorie (Sistema, Microsoft, Google, Tutte) ed è possibile filtrarle tramite ricerca testuale, inoltre è possibile visualizzarne l’anteprima e richiedere le icone mancanti tramite il tool integrato nell’app.

Previous Next Fullscreen

Nelle impostazioni è possibile scegliere il tema dell’app (chiaro, scuro, sistema) e se attivare il tema AMOLED, colorare la barra di navigazione, abilitare le animazioni, le anteprime in alta risoluzione, scalare le immagini e attivare le notifiche.

Il pacchetto di icone è applicabile direttamente dall’app per i seguenti launcher custom: ADW, Action, Apex, Go, Holo, Holo ICS, LG Home, Lawnchair, LineageOS Theme Engine, Lucid, Niagara, Nova, Posidon, Smart, Solo.

Fluent icon pack è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per reperire l’icon pack nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.