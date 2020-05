Fit Notifications è un’applicazione che consente di visualizzare tutte le notifiche Android sui dispositivi Fitbit con funzionalità di notifica testuale.

Lo strumento richiede l’app ufficiale FitBit che deve essere installata sullo smartphone ed è compatibile con la maggior parte degli smartwatch e delle smartband dell’azienda tra cui Fitbit Alta, Alta HR, Charge 2, Blaze, Surge, Ionic, Versa, Versa 2, oltre a Fitbit Flex 2 con compatibilità limitata.

E’ necessario concedere l’autorizzazione per accedere alle notifiche sia a Fitbit Notifications che all’app ufficiale Fitbit e configurare le notifiche in quest’ultima scegliendo Fit Notifications come app predefinita e successivamente sincronizzare il dispositivo indossabile nell’app Fitbit.

Infine, è sufficiente scegliere le app dalle quali si desidera ricevere le notifiche sul dispositivo Fitbit che appariranno come notifiche di testo con il nome dell’app relativa, avendo cura di lasciare il servizio attivo in background.

In caso di problemi è consigliato verificare sempre se si ricevono notifiche regolarmente tramite l’app Fitbit per escluderla dalle possibili cause, tuttavia si possono trovare dei suggerimenti per risolvere i problemi più comuni nella pagina dell’app presente nel Google Play Store.

Fit Notifications è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al video dimostrativo. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.