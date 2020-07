Fit Companion è un’applicazione per il fitness che aiuta gli utenti a rimanere attivi durante il giorno con dei promemoria e degli obiettivi utilizzando i dati in tempo reale di Google Fit.

L’app permette di analizzare i dati di fitness di Google Fit con la possibilità di mettere in relazione due fonti sulla stessa tabella e aggregare i dati con intervalli da 1 minuto fino a un mese, analizzare i dettagli della frequenza cardiaca e monitorare i progressi su tutti gli obiettivi personalizzati direttamente sulla schermata iniziale dello smartphone grazie ai widget.

Fit Companion aiuta a muoversi con promemoria e obiettivi

L’applicazione offre la possibilità di vedere sullo smartwatch WearOS by Google gli obbiettivi, i minuti di movimento, i promemoria e i grafici di attività e sedentarietà.

Previous Next Fullscreen

Nelle opzioni è possibile impostare il tempo di movimento, il numero di passi o il tempo di attività minimi per ogni ora e attivare i promemoria per in modo indipendente per giorno della settimana.

La versione premium consente di esportare i dati in un file separato da virgola per analizzarli ulteriormente in un foglio di calcolo, aggiungere più obiettivi e altro.

Fit Companion è disponibile per Android gratuitamente supportata da un acquisto in-app opzionale necessario per passare alla versione premium che sblocca tutte le funzionalità al prezzo di € 1,69 e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google.

Da non perdere: Le 5 migliori App Android gratuite di Luglio 2020, la nostra selezione