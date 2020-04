Facebook Gaming è l’applicazione di Mark Zuckerberg dedicata principalmente allo streaming di gameplay che si ispira a Twitch.

L’app offre la possibilità di trasmettere in diretta su Facebook le proprie sessioni di gioco e di cercare gli streamer, seguirli ed essere seguiti, unirsi a gruppi di gioco, seguire i giochi preferiti, tuttavia Facebook Gaming consente anche di giocare con degli instant game senza la necessità di scaricare o installare nulla.

Facebook Gaming: Watch, Play, Connect

Facebook Gaming mette a disposizione tre funzionalità principali: Watch consente di seguire i livestream dei giocatori, Play permette di giocare istantaneamente e senza download, mentre Connect offre la possibilità di unirsi a gruppi tematici.

La funzione Trasmetti in diretta permette ai giocatori di eseguire una diretta streaming di qualsiasi gioco installato sullo smartphone sul popolare social network, mentre un sistema di stelle permette di sostenere economicamente i creator preferiti.

Facebook Gaming è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per acquistare pacchetti di stelle per sostenere gli streamer preferiti.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, posizione, contatti, fotocamera, microfono, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge sottostante