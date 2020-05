CatchUp è un’applicazione sperimentale di Facebook che offre la possibilità di effettuare chiamate private e di gruppo in modo pratico ed efficiente e cade a fagiolo dopo il recente periodo di lockdown durante il quale molte persone si sono tenute in contatto tramite videochiamata e molte altre hanno lavorato (e tuttora lavorano) in regime di smart working.

L’app permette di creare gruppi di amici, colleghi e familiari con i quali è possibile iniziare una chiamata con un solo tocco per parlare con un massimo di 8 persone non appena tutti sono disponibili, senza la necessità di un account Facebook, in quanto l’applicazione funziona con l’elenco dei contatti presenti nel proprio smartphone.

L’app CatchUp migliora le chiamate di gruppo

Attraverso le impostazioni è possibile selezionare quali dei propri contatti possono partecipare alle chiamate, inoltre, tramite un semplice interruttore le persone possono impostare uno stato che indica se sono disponibili o meno a parlare, in modo da poter avviare le chiamate di gruppo con tutti i partecipanti.

CatchUp è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a contatti, telefono, fotocamera, microfono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovare il trailer e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive, ma per ora l’app è in sperimentazione solo negli Stati Uniti.