Exodus Privacy è un’applicazione open source che offre la possibilità di sapere quanti e quali tracker e autorizzazioni sono incorporati nelle app installate sul proprio dispositivo mobile.

All’avvio dell’app lo strumento scarica i report da Exodus Privacy (https://exodus-privacy.eu.org/) per tutte le app installate sullo smartphone e quindi mostra tutti i permessi e i tracker per ogni applicazione.

Exodus Privacy mostra i tracker e i permessi delle app

L’interfaccia è composta da una schermata che mostra l’elenco delle app presenti sul dispositivo mobile con i contatori per i tracker e i permessi evidenziati con i colori verde (che corrisponde a zero), giallo o rosso a seconda del loro numero totale. In alto è presente lo strumento per la ricerca testuale delle applicazioni.

Toccando una delle app in elenco è possibile accedere ai relativi dettagli, come la versione installata, e alle informazioni su tutti i tracker e le autorizzazioni che riguardano l’app, inoltre da qui è possibile disinstallarla o forzarne l’interruzione.

Exodus Privacy è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.2 o versioni successive.