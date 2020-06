Drink water reminder è un’applicazione che ha lo scopo di aiutare l’utente a ricordarsi di bere acqua in quantità sufficiente per idratare l’organismo, soprattutto nella stagione estiva in cui solitamente la sudorazione aumenta.

L’app funge da promemoria per bere acqua a sufficienza e stima la quantità da assumere giornalmente in base a sesso, peso, abitudini e livello di attività dell’utente, producendo un programma personalizzato con dei semplici consigli su come bere l’acqua correttamente.

Drink water vi aiuta a bere acqua a sufficienza

La schermata principale mostra il target giornaliero di acqua da assumere calcolato in precedenza e registra il momento di ogni bevuta aggiornando il quantitativo assunto, con la possibilità di scegliere il tipo di bicchiere o tazza tra 24 tipi differenti in modo da poter selezionare quanta acqua bere ogni volta.

Un grafico accattivante mostra le statistiche di assunzione su base settimanale, mensile e annuale, con la facoltà di modificare i dati passati.

Nelle impostazioni è possibile programmare i promemoria, modificare le informazioni personali e ripristinare i dati, inoltre è consentita la sincronizzazione dei dati con le app di fitness.

Drink water reminder è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

