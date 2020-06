DontKillMyApp è un’applicazione che permette di testare le prestazioni dello smartphone nell’elaborazione dei processi in background.

Per guadagnare una piccola percentuale di autonomia della batteria del dispositivo alcuni OEM Android chiudono in modo aggressivo i processi in background rendendo lo smartphone meno performante.

DontKillMyApp vi aiuta a configurare il vostro smartphone in modo che l’elaborazione in background funzioni a dovere con la possibilità di misurare l’effetto di ogni impostazione.

DontKillMyApp esegue il benchmark delle app in background

Per utilizzare lo strumento di Urbandroid è sufficiente scegliere la durata del benchmark (da 1 ora a 8 ore) e avviarlo avendo cura di non mettere il dispositivo in carica e non utilizzarlo durante il test, tuttavia è possibile interrompere il benchmark in qualsiasi momento.

Sul sito https://dontkillmyapp.com è possibile trovare l’elenco dei dispositivi soggetti a limitazione delle prestazioni con dei suggerimenti su come aggirare il problema, quando possibile, agendo sulle impostazioni oppure rimuovendo determinate app. Alcune soluzioni sono alla portata dei più, mentre altre sono specifiche per utenti avanzati.

DontKillMyApp è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. La versione Android necessaria per l’installazione varia in base al dispositivo.

