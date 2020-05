DigiLock è un’applicazione che visualizza un orologio a tutto schermo per la schermata di blocco che riproduce il classico display degli orologi digitali.

L’app è in grado di mostrare il grande orologio nella schermata di blocco, oppure può visualizzarlo quando il display viene spento.

Il design dell’orologio è personalizzabile e offre la possibilità di regolare le sue dimensioni, impostare il tipo di carattere e il colore, il formato dell’ora, aggiungere le informazioni meteo sullo schermo, visualizzare il giorno della settimana e la data e modificare la lingua, inoltre l’applicazione consente di aggiungere un PIN o una sequenza per sbloccare lo schermo.

Nella schermata delle opzioni è possibile attivare o meno il PIN o la sequenza di sblocco, l’orologio quando lo schermo è spento, personalizzare l’aspetto e l’orientamento orizzontale o verticale dell’orologio e se mostrare il meteo, lo zero per le ore e regolare altre impostazioni.

DigiLock è disponibile per Android al prezzo di € 1,19 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e alle informazioni sulla connessione Wi-Fi. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.