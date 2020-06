DHL Express Mobile è un’applicazione che consente di gestire le proprie spedizioni tramite il corriere con la possibilità di trovare il punto DHL più vicino per il ritiro, tracciare le spedizioni e gestire le consegne direttamente dallo smartphone.

Lo strumento offre la possibilità di controllare rapidamente le tariffe di spedizione e di sfruttare i servizi avanzati di localizzazione GPS e scansione dei codici a barre tramite fotocamera.

La schermata principale mostra le schede con le spedizioni in arrivo e in partenza, lo strumento per la ricerca delle spedizioni e le scorciatoie per accedere all’elenco dei DHL Service Point e alle tariffe e tempi di transito.

Previous Next Fullscreen

In quest’ultima sezione è possibile richiedere un preventivo personalizzato in base alle caratteristiche della spedizione e ottenere prezzi e tempistiche, mentre la sezione per rintracciare le spedizione offre la possibilità di tracciare le consegne tramite il numero di spedizione a 10 cifre.

DHL Express Mobile è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, fotocamera, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

Leggi anche: Il weekend sul Play Store è carico di offerte per app e giochi Android