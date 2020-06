I dispositivi mobili OnePlus sono privi di una delle funzionalità fondamentali offerte da Android 10, ossia il tema scuro automatico che viene slegato dall’attivazione del risparmio energetico per fare capolino tra i quick settings.

Dark Mode è un’applicazione open source che offre la possibilità di attivare e disattivare la modalità scura sugli smartphone OnePlus abilitando alcuni espedienti automatici per ottenere il meglio dal tema dark.

Dark Mode porta la modalità scura di Android 10 su OnePlus

Lo strumento mette a disposizione un riquadro delle impostazioni rapide che permette di passare manualmente dalla modalità chiara a quella scura e viceversa e di attivare la modalità automatica che cambia automaticamente il tema in base agli orari di alba e tramonto.

L’applicazione utilizza le informazioni dell’API Sunset and Sunrise per controllare quotidianamente gli orari di alba e tramonto, tuttavia è anche possibile impostare un intervallo di tempo personalizzato.

Come configurare Dark Mode

Per utilizzare Dark Mode è necessario abilitare le opzioni sviluppatore toccando 7 volte sul numero della build presente nelle informazioni sul dispositivo e abilitare il debug USB nelle opzioni sviluppatore per poter collegare lo smartphone al computer tramite cavo USB.

Successivamente bisogna scaricare ADB e installalo sul computer per concedere l’autorizzazione WRITE_SECURE_SETTINGS eseguendo il comando:

./adb shell pm grant com.tommasoberlose.darkmode android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

e infine riavviare l’app Dark Mode. In base al vostro sistema operativo dovrete eseguire il comando ./adb [...] oppure .\adb [...] .

Dark Mode è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.