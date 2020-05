Cool Mi Launcher è un’applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con un launcher in stile MIUI 11 che dona allo smartphone il look di Xiaomi Mi CC9 aggiungendo anche molte interessanti funzionalità.

Tra le numerose feature, Cool Mi La Launcher include oltre 500 temi e oltre 1000 sfondi animati e non, e supporta quasi tutti i pacchetti di icone rilasciati nel Play Store, inoltre supporta i gesti scorri su/giù, il pinch to zoom e i gesti con due dita.

Il launcher offre la possibilità di nascondere e bloccare le app, include strumenti come Battery Saver, Booster e pulizia file e mette a disposizione tre temi principali (chiaro, scuro, automatico), 4 stili per il cassetto delle app e 5 metodi di ordinamento delle app (alfabetico, installato di recente o meno recente, più utilizzate e personalizzato).

Il launcher include anche uno contatore per le notifiche non lette e mette a disposizione molte opzioni per personalizzare lo sfondo del dock, lo stile e il colore delle cartelle, inoltre consente di cambiare la dimensione delle icone e della griglia del launcher, infine sono presenti effetti di transizione, pagine multi dock e altro.

Cool Mi Launcher è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari rimovibili passando alla versione Prime, al prezzo di € 9,99 l’anno oppure € 21,99 una tantum, che sblocca anche tutte le funzionalità.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, identità, contatti, fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.