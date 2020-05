SwappyVerse è un’applicazione dedicata unicamente allo scambio di oggetti tra utenti utile per liberarsi delle cose inutili e ottenere in cambio oggetti desiderati.

L’app offre la possibilità di pubblicare degli annunci per ridare vita agli oggetti che non vi servono più e ottenere altri beni senza la necessità di spendere denaro e unirsi alla lotta contro lo spreco contribuendo a salvare l’ambiente.

La schermata principale mostra lo strumento di ricerca in alto e il carosello con le categorie appena sotto, seguito dagli annunci che potrebbero interessarvi, mentre in basso trova spazio la barra con le scorciatoie alla Home, ai Preferiti, alla sezione per l’inserimento dell’annuncio, alle richieste di scambio e ai vostri dati.

Come funziona SwappyVerse

Per scambiare i propri oggetti con SwappyVerse è necessario assegnare un valore di scambio al proprio oggetto utilizzando gli scaglioni virtuali e scegliere con che cosa si desidera scambiarlo selezionando tra le varie tipologie di beni (Abbigliamento e accessori, elettrodomestici, elettronica e informatica, fotografia, giardinaggio, ecc.) e successivamente trovare gli annunci pubblicati nelle vicinanze avvalendosi del servizio di notifica per sapere in tempo reale quando sono disponibili.

La chat integrata mette in contatto le parti interessate affinché possano concludere lo scambio, inoltre è possibile guadagnare moneta virtuale gCoin pubblicando annunci e scambiando oggetti e utilizzare la valuta per promuovere maggiormente i propri oggetti da scambiare.

SwappyVerse è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.