Clyma Weather è un’applicazione che fornisce previsioni meteo per i prossimi sette giorni attraverso un’interfaccia chiara e semplice caratterizzata da animazioni deliziose e colori vivaci.

La schermata principale mostra in tempo reale i dati meteorologici della località impostata che includono temperatura reale e percepita, temperatura minima e massima, probabilità di precipitazioni, percentuale di umidità, pressione atmosferica e velocità del vento. Scorrendo in basso è possibile scoprire le previsioni per i prossimi sette giorni.

Clyma Weather mette a disposizione vari temi con il supporto per il tema scuro, il tema full black per gli schermi OLED e anche per i temi scuri a livello di sistema su Android 10 e versioni successive. Nelle impostazioni è possibile scegliere le unità di misura, inoltre sono disponibili pratici widget in tre diverse dimensioni.

L’app per le previsioni del tempo utilizza tre fornitori di servizi meteorologici indipendenti e rinomati (Dark Sky, OpenWeatherMap, Weatherbit) per garantire previsioni meteo più accurate.

Clyma Weather è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili passando alla versione Pro tramite un acquisto in-app opzionale di € 2,79 che rimuove anche il limite di luoghi e sblocca i temi e i widget.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e alle informazioni sulla connessione Wi-Fi ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.