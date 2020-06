Brave è un browser multipiattaforma disponibile per diversi sistemi operativi presenti sul mercato sia in versione mobile che desktop ed è stato progettato in base ai criteri di velocità, privacy e sicurezza.

Secondo le stime pubblicate dallo sviluppatore, il browser Brave è più veloce rispetto a Google Chrome e Safari e ha un impatto minore sui consumi e sulle risorse utilizzate.

Brave Browser nightly è disponibile sul Play Store

Gli sviluppatori hanno pubblicato sul Play Store la versione nightly di Brave Browser che viene aggiornata ogni notte per offrire agli utenti l’opportunità di provare immediatamente le nuove funzionalità e fornire il loro prezioso feedback all’indirizzo https://brave.com/msupport.

Brave Browser nightly può essere installata insieme alla versione stabile del browser che potete trovare nel Google Play Store.

La versione nightly di Brave Browser è attualmente disponibile per Android in versione gratuita senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, posizione, fotocamera, microfono, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

