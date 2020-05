Bing Wallpapers è un’applicazione ufficiale di Microsoft che offre una raccolta di bellissime immagini di Bing degli ultimi 10 anni.

L’app mette a disposizione la galleria di sfondi ufficiale di Bing e consente di sfogliare le immagini, scoprire la loro provenienza e impostarle come sfondo dello smartphone in modo che cambi automaticamente.

L’interfaccia offre la possibilità di filtrare gli sfondi in base a colore, categoria e luoghi, inoltre è possibile scoprire la storia di ogni immagine e i dettagli come le informazioni sulla posizione, sul fotografo e sul motivo per il quale è stata selezionata.

Previous Next Fullscreen

Come la homepage di Bing, l’applicazione viene aggiornata quotidianamente con nuove immagini ogni giorno e offre la possibilità di ricevere aggiornamenti automatici con una nuova foto ogni mattina.

L’app sfrutta la ricerca di Bing per trovare immagini di sfondo specifiche per il proprio dispositivo e supporta sia la modalità verticale che orizzontale.

Bing Wallpapers è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, tuttavia al momento non è ancora disponibile in tutti i paesi, ma potrebbe diffondersi rapidamente.

L’applicazione chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire.

Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive. Potete trovare l’APK di Bing Wallpapers qui.