Background Eraser è un’applicazione tanto semplice quanto efficace che permette di ritagliare del particolari da immagini e foto e di eliminare lo sfondo rendendolo trasparente, in modo da poter realizzare fotomontaggi e collage.

Lo strumento mette a disposizione due modalità di utilizzo: la modalità Automatica cancella i pixel simili, mentre con la modalità Estrazione è possibile selezionare e cancellare gli oggetti che si desidera rimuovere in modo accurato utilizzando gli indicatori di colore blu e rosso, in modo da rendere trasparente lo sfondo di un’immagine con precisione per ottenere migliori risultati nelle composizioni.

Background Eraser ritaglia e cancella lo sfondo

L’editor permette di regolare la dimensione dei tool di ritocco e di ingrandire e rimpicciolire l’immagine, inoltre consente di effettuare delle operazioni di “riparazione” nel caso di cancellazione accidentale di alcuni particolari e offre la possibilità di eseguire Undo e Redo in qualsiasi momento.

Alla fine del processo è consentito selezionare il livello si smussatura dei bordi e salvare il risultato con lo sfondo bianco oppure modificarlo con l’app Superimpose dello stesso sviluppatore.

Background Eraser è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per reperire la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. La versione Android richiesta per l’installazione varia in base al dispositivo.

