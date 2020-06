AutoResponder per Telegram è un’applicazione che permette di rispondere automaticamente a tutti i messaggi della popolare app di messaggistica istantanea con numerose opzioni per personalizzare ogni risposta automatica per tutte le esigenze.

Lo strumento offre la possibilità di rispondere a messaggi specifici sia per i contatti che per i gruppi, pianificare l’invio di messaggi e creare sostituzioni di risposte.

La versione Pro consente inoltre di creare un messaggio di benvenuto per le nuove chat e risposte multiple e di impostare regole di backup per un facile recupero, inoltre offre anche il supporto per Tasker e Dialogflow.com.

Lo sviluppatore precisa che l’app non è affiliata a Telegram e fa notare che le emoticon possono essere utilizzate copiandole da Telegram o aggiungendole direttamente tramite tastiera e che non è possibile inviare immagini e sticker, video o altri file multimediali, inoltre suggerisce di aggiornare Telegram alla versione più recente se il bot non dovesse funzionare.

AutoResponder per Telegram è disponibile per Android come beta gratuita supportata da annunci pubblicitari rimovibili passando alla versione Pro, che inoltre sblocca tutte le funzionalità, effettuando un acquisto in-app di € 14,99.

L’applicazione chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e a foto, elementi multimediali e file ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è necessario Android 7.0 o versioni successive.