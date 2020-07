Codice fiscale è un’applicazione che permette di calcolare oppure verificare rapidamente il codice fiscale che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi.

Lo strumento calcola il codice fiscale secondo le prescrizioni del D.M. 23 dicembre 1976 del Ministro per le Finanze e propone un’interfaccia semplice e di facile utilizzo.

L’app calcola e verifica rapidamente il codice fiscale

Per calcolare il codice fiscale è sufficiente inserire nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita e toccare il pulsante calcola, dopodiché sarà possibile visualizzarlo sia in forma alfanumerica che come codice a barre ed eventualmente copiarlo o condividerlo.

Il codice fiscale in Italia è alfanumerico con lunghezza fissa di 16 caratteri che serve a identificare in modo univoco ai fini fiscali e amministrativi i cittadini, le associazioni senza partita Iva, i contribuenti e i cittadini esteri nati e domiciliati nel territorio italiano.

Il codice fiscale viene attribuito alla nascita o alla costituzione per le associazioni e viene attribuito e rilasciato a ciascun cittadino italiano dall’Agenzia delle entrate e può essere attribuito anche ai cittadini stranieri.

Codice fiscale è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione. A seguire trovate il badge per rintracciare l’app nel Play Store di Google.

