Action Blocks è un’applicazione sviluppata da Google che semplifica l’esecuzione di azioni di routine attraverso dei pulsanti personalizzabili nella schermata home dello smartphone.

Lo strumento di accessibilità permette di impostare delle routine di azioni eseguibili da Google Assistant per un utente anziano, disabile o con carenze cognitive, in modo che possa chiamare un amico, guardare il suo programma preferito, controllare le luci e altro con un semplice tocco su pulsanti grandi e ben visibili sulla schermata principale del suo smartphone.

Con Action Blocks basta un tocco per avviare un’attività

I blocchi azione possono essere utili anche per chiunque possa beneficiare di un modo più semplice per eseguire azioni di routine sul proprio dispositivo.

Per creare un pulsante azione è sufficiente selezionare un’attività tra quelle già presenti nell’app oppure crearne una personalizzata, quindi scegliere un’immagine appropriata all’azione stessa scegliendola dalla libreria in-app, dalla galleria o scattando una foto, dopodiché basterà posizionare il pulsante come se fosse un widget.

Action Blocks è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso al microfono e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il video dimostrativo e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.