La riprogettazione di Android Auto dell’anno scorso che ha condotto ad un’interfaccia rinnovata ha portato con sé diverse migliorie ma anche qualche aspetto controverso. Uno di questi riguarda il passo indietro fatto con Google Calendario, un tempo capace di assistere attivamente il conducente suggerendo ad esempio la navigazione verso il luogo di un evento.

Non sono solo spariti i promemoria di navigazione basati sugli impegni di Google Calendario, ma è stata pure eliminata la scheda dedicata alle condizioni meteo, ed è un peccato perché Android Auto nasce per semplificare la vita a chi sta dietro il volante.

Tuttavia Android Auto si è aggiornato in queste ore alla versione 5.4 ed il solito teardown dei colleghi di 9to5google.com ha messo in luce come alcune delle integrazioni preferite dagli utenti tra Android Auto e Google Calendario torneranno presto al loro posto, inclusa la possibilità di navigare con qualche tocco verso la destinazione di un evento in programma.

Le righe di codice suggeriscono che la “vecchia novità” arriverà da un aggiornamento a Google Calendario piuttosto che all’app di Android Auto, ma ormai sembra essere una mera questione di tempo.