Sono in rollout alcune leggere modifiche all’interfaccia utente di Google Maps nell’utilizzo con Android Auto. Si tratta di cambiamenti estetici che non stravolgono l’esperienza ma di certo la migliorano, soprattutto durante l’utilizzo dello smartphone in orizzontale.

A quanto trapela i cambiamenti sono legati all’applicazione di Google Maps e non a quella di Android Auto: con Google Maps in versione 10.45, cioè la più recente, le novità dovrebbero essere visibili, ma alcuni le hanno notate anche in versioni appena precedenti. Il rollout comunque dovrebbe avvenire via server dal momento che alcuni test fatti in redazione sulla presenza delle novità hanno dato esito negativo.

Gli screenshot evidenziano comunque le novità che stanno per interessare l’esperienza di navigazione di Google Maps tramite Android Auto: l’allineamento del testo in certi casi è stato migliorato, il verde impiegato per le indicazioni è più intenso ed i tasti a schermo hanno i bordi arrotondati per un aspetto più contemporaneo.

Previous Next Fullscreen

Soprattutto però i banner “flottanti” in basso adesso non occupano più l’intera larghezza del display, il che lo si apprezza particolarmente quando il telefono è utilizzato in modalità landscape, in orizzontale, migliorando di netto l’esperienza di utilizzo dal momento che sottrae meno spazio alla mappa.

Previous Next Fullscreen

Come giudicare i cambiamenti? Fateci sapere la vostra nei commenti.