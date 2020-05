Qualche integralista non lo considera neppure una moto, un mezzo a due ruote come la Honda Gold Wing; e la presenza di Apple CarPlay prima e di Android Auto adesso potrebbe dar forza a questa convinzione. Per noi amanti della tecnologia, però, l’ingresso del robottino verde tra le dotazioni dell’attuale Honda Gold Wing non può che essere una buona notizia.

Per la gran turismo giapponese, la prima moto al mondo a sposare il sistema di Apple, è stato annunciato l’arrivo di Android Auto, che in questo modo chiude il cerchio sull’integrazione degli smartphone nei sistemi di bordo. Con il robottino i motociclisti ottengono la possibilità di connettere il proprio dispositivo direttamente alla Honda Gold Wing GL 1800, accedendo così a contenuti come musica, messaggi e chiamate in entrata e/o in uscita.

Il debutto di Android Auto è in programma per la metà di giugno 2020 tramite un aggiornamento software che probabilmente andrà eseguito in una delle officine della rete Honda. L’azienda di Minato ha in programma l’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto anche su alcuni dei modelli futuri per rendere l’esperienza di guida dei clienti sempre più confortevole ed appagante.

Il prezzo di Honda Gold Wing parte da 26.990 euro.