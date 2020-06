Dalla sua prima sortita a bordo di HTC Dream, Android ne ha fatti di passi avanti! Era il 2008 quando il robottino verde lasciava le sue prime orme, con le possibilità di espansione e personalizzazione affidate ad Android Market, il precursore del Google Play Store.

L’aspetto curioso è che dodici anni dopo la “prima volta” Android Market è ancora al suo posto, pronto per essere scaricato tramite il Google Play Store. Per i nostalgici la descrizione che accompagna il primo negozio virtuale del robottino è un’emozione forte, dal momento che è palese come non venga modificata da anni.

Ottimizzato per il fattore di forma del tablet e Android 3.0 (Honeycomb), Android Market ti consente ora di trovare in modo rapido e semplice applicazioni, giochi e widget fantastici. Cerca ed esplora oltre 150.000 applicazioni e giochi disponibili per il download, ordinati per categoria, per personalizzare la tua esperienza con Android. Pubblica le tue recensioni sulle applicazioni e leggi quelle degli altri utenti, inoltre visualizza e gestisci le applicazioni che hai scaricato e installato. *Oltre 150.000 applicazioni e giochi disponibili

*Applicazioni gratuite e a pagamento

*Pubblica le tue recensioni e vota le applicazioni

*Visualizza e gestisci le applicazioni e i giochi scaricati

“Oltre 150.000 applicazioni e giochi disponibili”, una frase che fa sorridere ed evidenzia il lavoro portato avanti dal Google Play Store che allo stato attuale fa da vetrina a quasi tre milioni di app. Tramite il badge in basso potete dare un’occhiata ad Android Market, ma sappiate che senza uno smartphone con una versione di Android d’annata non lo si può scaricare.