Mentre ieri tutti gli occhi erano puntati su Android 11 beta, il team di Google ha anche apportato una piccola (ma non per questo trascurabile) modifica all’elenco degli aggiornamenti passati della serie Pixel, aggiungendo collegamenti ad Android Flash Tool per ogni singolo update.

Lanciato all’inizio di quest’anno, si tratta di uno strumento studiato dal colosso di Mountain View per rendere molto più semplice il processo di flash delle build AOSP sui dispositivi supportati.

Google mette Android Flash Tool a disposizione degli utenti Pixel

Da ieri nella pagina dedicata alle factory images dei dispositivi Nexus e Pixel, oltre ai file di sistema completi dei vari smartphone, sono presenti i collegamenti di Android Flash Tool per tutti gli aggiornamenti passati su Google Pixel 2 e modelli più recenti: ciò significa che saranno sufficienti un cavo USB e pochi clic nel browser per ripristinare lo smartphone da Android 11 Beta ad Android 10.

Allo stesso modo, nel caso in cui per qualsiasi motivo si desiderasse ricordare com’era il proprio telefono in un momento precedente, è possibile ripristinare per esempio Google Pixel 2 fino alla build originale di Oreo con cui è stato lanciato nel 2017. Molto comodo, non trovate?

Leggi anche: le novità di Android 11 beta