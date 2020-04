Android Auto è una piattaforma relativamente giovane, per cui è fisiologico che abbia subito un gran numero di cambiamenti nel corso degli anni, non tutti ritenuti positivi e quindi apprezzati da parte degli utenti.

Tra questi rientra il cambiamento della homescreen introdotto la scorsa estate che ha sottratto un po’ della proattività del robottino verde in auto: in precedenza il feed suggeriva di far partire la navigazione verso uno degli appuntamenti in agenda, mentre adesso bisogna chiedere a Google Assistant oppure aprire manualmente Google Calendario.

In sostanza si è passati da una condizione in cui era il software ad interrogare il conducente al contrario, il che non è molto smart. Ma pare che le cose possano nuovamente cambiare. Google Maps potrebbe infatti suggerire l’indirizzo associato ad un evento o un promemoria in programma al momento giusto in modo simile a quella che vedete nello screenshot sopra.

Certo, nulla di paragonabile alle notifiche in homescreen a cui eravamo abituati fino ad un anno fa. In questo modo l’indirizzo sarebbe messo lì un po’ a caso, senza alcun riferimento all’evento in programma che permetterebbe all’utente di associare quell’indirizzo all’evento stesso. Però è una soluzione sulla quale in Google potrebbero lavorare e che può essere migliorata.