Pochissimo tempo dopo aver scoperto il ritorno dell’integrazione tra Android Auto e Google Calendario, affiorano nuovi dettagli sull’ultima versione del robottino verde per le automobili di nuova generazione.

Un’analisi sul codice dell’ultima versione di Android Auto, la 5.4, ha messo in luce alcune novità, prima fra tutte una maggiore integrazione tra hardware e software, nel nostro caso tra la vettura e il robottino integrato nei sistemi di infotainment.

La collaborazione tra le due parti metterebbe a disposizione di Android Auto alcune informazioni come il carburante residuo, tachimetro e odometro, d’interesse sia per il conducente che per le applicazioni che potrebbero elaborarle per fornire ulteriori possibilità.

Il codice suggerisce che presto potremmo valutare direttamente tramite l’app di Android Auto se una determinata vettura è compatibile con il sistema in-car di Google, mostra tracce di interazione tra Google Pay e Android Auto e infine indica che a Mountain View starebbero valutando l’idea di dare la possibilità di comporre dei messaggi tramite l’interfaccia utente, magari a vettura ferma.

