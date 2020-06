Google dà oggi il via alla serie 11 Weeks of Android, undici settimane di Android: questa settimana il focus riguarda People & Identity, Persone e Identità. Per facilitare la comprensione di alcune delle possibilità inedite di Android 11 è stato realizzato un video disponibile su YouTube che trovate in fondo all’articolo.

Il video, incentrato sulle notifiche di Android 11, mostra quasi subito una nuova possibilità di condivisione. Potete vederlo dai render allegati dal team di Google, che con ogni probabilità ritraggono ciò che troveremo sulla prossima versione del robottino nell’aspetto definitivo: alla destra del pulsante Copia sotto l’anteprima c’è Nearby, Vicino.

È una funzionalità a cui Google lavora da mesi, e rappresenta il tentativo di riprendere il filone interrotto con Android Beam sfruttando il Wi-Fi per trasferire un file ad uno smartphone nelle vicinanze in modo simile ad AirDrop di Apple. È già la seconda volta che appare il tasto Nearby, in questa occasione in posizione ancor più evidente, per cui il suo debutto non dovrebbe essere in forse.

Contestualmente gli screenshot allegati al video da Google mostrano come le conversazioni che supportano in modo pieno Android 11 potranno essere fissate nella homescreen e gestite tramite le Bubbles,per intenderci delle bolle in stile Facebook Messenger.