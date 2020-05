I saggi ripetono che “non c’è due senza tre“, ma per quanto riguarda il rollout di Android 10 per Xiaomi Mi A3 possiamo tranquillamente dire che “non c’è tre senza quattro“. Ci perdonerete la forzatura per il modo di dire, ma quest’oggi parte nuovamente il rollout dell’ultima major release di Android per il sopracitato smartphone di Xiaomi.

Novità Android 10 per Xiaomi Mi A3

Avrete certamente capito che il colosso cinese è la quarta volta che rilascia Android 10 per Xiaomi Mi A3. L’ultima volta ci aveva provato ad inizio aprile 2020, quando era corsa ai ripari bloccando la propagazione dell’update per alcuni problemi lamentati da diversi utenti.

Stessa cosa era accaduta a febbraio con il primo lancio ed il mese successivo con il secondo lancio. Inutile dire che entrambi non andavano bene, cosa che ci porta rapidamente ad oggi 7 maggio 2020. La compagnia ha avviato il rollout della ROM stabile versione 11.0.1.0.QFQEUXM per il mercato europeo con le patch di sicurezza relative ad aprile.

Come sempre le novità di Android 10 per Xiaomi Mi A3 sono le stesse che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi. Oltre all’arrivo della modalità scura, troviamo il supporto alla risposte intelligenti, il nuovo sistema di gesture con swipe, il nuovo pannello per il controllo della privacy, benessere digitale – potrebbe interessarvi sapere come attivarlo su smartphone Xiaomi – e molto altro.

Come aggiornare Xiaomi Mi A3

Il lancio di Android 10 per Xiaomi Mi A3 avviene tramite aggiornamento OTA, pertanto dovreste aspettare l’arrivo della classica notifica di aggiornamento non appena questo sarà pronto anche per il nostro Paese.

Per aggiornare manualmente Xiaomi Mi A3 basta seguire questi semplici passi:

tappare sull’icona Impostazioni;

Sistema > Aggiornamento di sistema.

Lo smartphone dovrebbe indicarvi l’update non appena sarà disponibile. Abbiate pazienza nel caso in cui non fosse disponibile; questo arriverà a scaglioni e sarà completato nel corso delle seguenti settimane. Attualmente l’azienda non ha ancora rilasciato i link per il download diretto, ma dovrebbero essere disponibili già a partire dalle prossime ore.

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi A3