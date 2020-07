Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ si aggiornano e iniziano a ricevere in Europa le patch di sicurezza di luglio 2020, a pochi giorni di distanza dai Google Pixel e dalla “presentazione” dell’update.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di luglio 2020, le ultime distribuite da Google. Si tratta del primo firmware dopo l’importante update che ha portato sui flagship 2018 la tanto attesa One UI 2.1, l’interfaccia “ripresa” dai Samsung Galaxy S20 e basata sempre su Android 10.

I firmware in distribuzione sono i G960FXXUAETG3 e G965FXXUAETG3 e non sembrano includere funzionalità aggiuntive o altre novità particolari oltre alle suddette correzioni di sicurezza. Risulta comunque importante che il produttore stia continuando a supportare mensilmente i top di gamma di oltre due anni fa: vedendo quanto sta accadendo con i Galaxy S8, il supporto più o meno costante per la coppia di smartphone 2018 dovrebbe proseguire ancora per un po’, almeno per un anno.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

I nuovi firmware sono in distribuzione in Europa a partire dalla Germania e saranno disponibili in Italia nel giro di qualche giorno (solitamente la precedenza va ai modelli no brand). Per aggiornare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ alle patch di sicurezza di luglio 2020 non dovete fare altro che recarvi in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

